Автомобиль протаранил толпу в Чили, шесть человек погибли

По меньшей мере шесть человек погибли и еще семь пострадали в результате наезда автомобиля на посетителей ярмарки в городе Винья-дель-Мар в Чили. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила радиостанция BioBio.
По словам очевидцев, водитель не справился с управлением после столкновения и врезался в ярмарочные палатки, вблизи которых находились продавцы и покупатели. После случившегося правоохранители задержали его.
Согласно информации Военно-морских сил Чили, водитель является военнослужащим. Анализ его крови не показал наличие алкоголя или наркотиков.
— Согласно техническим отчетам и протоколам, которые должны применяться, как тест на наркотики, так и тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показали отсутствие алкоголя или наркотиков у водителя транспортного средства, — заявил заместитель министра внутренних дел Чили Максимо Павес.
Он добавил, что правительство окажет всяческое содействие, чтобы «прояснить всю эту неприятную ситуацию», передает радиостанция.
2 мая восемь человек пострадали при наезде внедорожного автомобиля на трамвайную остановку в центре немецкого Штутгарта. Позднее водителя арестовали.