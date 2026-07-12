В Дагестане восстановили движение на 19 участках подтопленных автодорог

«Транспортное сообщение восстановлено на 19 участках дорог, без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов», — отметили в Министерстве транспорта Дагестана.
Закрытыми остаются дороги в Агульском, Гунибском, Дахадаевском, Рутульском, Тляратинском, Унцукульском и Чародинском районах.
Всего в результате ливней 6−8 июля в Дагестане оказались разрушенными более 90 участков дорог.
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