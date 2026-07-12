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В Дагестане восстановили движение на 19 участках подтопленных автодорог

Всего в результате ливней 6−8 июля в республике оказались разрушенными более 90 участков дорог.

МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Движение на 19 участках подтопленных в результате обильных осадков автодорог восстановили в Республике Дагестан, сообщили в региональном Минтрансе.

«Транспортное сообщение восстановлено на 19 участках дорог, без транспортного сообщения остаются 12 населенных пунктов», — отметили в Министерстве транспорта Дагестана.

Закрытыми остаются дороги в Агульском, Гунибском, Дахадаевском, Рутульском, Тляратинском, Унцукульском и Чародинском районах.

Всего в результате ливней 6−8 июля в Дагестане оказались разрушенными более 90 участков дорог.

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