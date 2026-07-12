К концу недели в Калининградской области потеплеет до +28 °С — синоптики

В четверг и пятницу днём может потеплеть до +28 °С, ночью будет прохладнее — +14−17 °С. «Должно быть преимущественно солнечно, сухо и спокойно. К выходным помимо летнего тепла возможны ливни и грозы. Вода в Балтике у региона вновь может прогреться до +19−20 °С, так что установится приятная “курортная” погода, а сколько она продержится — узнаем позже», — пишут синоптики.