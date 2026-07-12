Скорость, сила и технологичность: топ-5 самых опасных и смертоносных истребителей в мире

Все вооружение истребителя спрятано внутри, однако при необходимости под крылом могут разместиться еще четыре сдвоенных узла подвески. У самолета есть продвинутая электронно-оптическая система с распределенной апертурой, что дает летчику хорошую ситуационную осведомленность. У истребителя практически нет слепых зон, так как датчики по периметру фиксируют любую активность вокруг судна. К тому же истребитель оснащен ракетой класса «воздух — воздух» PL-10, которая обладает высокими кинематическими характеристиками.