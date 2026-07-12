Скорость, сила и технологичность: топ-5 самых опасных и смертоносных истребителей в мире

Авиация во время боевых действий не менее важна, чем все остальные виды вооружения. «Вечерняя Москва» составила подборку из пяти самых опасных и смертоносных истребителей в мире.
Су-57 — первый российский истребитель пятого поколения. Самолет считается «концентратом» российской школы авиастроения, который вобрал в себя опыт предшествующих моделей, уникальный планер, новую авионику и силовые установки второго этапа. Су-57 выделяется высокой маневренностью, которая достигается благодаря цельноповоротным килям и стабилизаторам, развитому наплыву крыла с поворотной передней частью, а также двигателям с всенаправленным отклоняемым вектором тяги.
Благодаря современным технологиям этот истребитель может вести бой даже с двумя противниками одновременно. Су-57 может развить скорость до 2600 километров в час, а его практический потолок составляет 20 километров. Дальность полета на дозвуковой скорости составляет от 3500 до 5500 километров. Все вооружение прячется на шести точках подвески внутри фюзеляжа, но при необходимости под крылом можно установить еще до восьми точек подвески.
F-22 Raptor.
F-22 Raptor — это американский всепогодный тактический истребитель пятого поколения. Он оснащен двумя мощными двигателями и системой «Стелс», которая сильно мешает обнаружению самолета. Этот истребитель позиционируют как инструмент для захвата превосходства в небе, однако он может использоваться и для наземных атак. Также обладает возможностями радиоэлектронной борьбы и разведки сигналов. Оборудован парой двухконтурных реактивных двигателей с форсажными камерами.
В его арсенале есть ракеты «воздух — воздух» различной дальности, а также ракетно-бомбовое управляемое вооружение для высокоточных ударов по объектам на земле. Боевой радиус оценивается примерно в 760−800 километров, а практический потолок — 20 километров. F-22 считается одним из самых эффективных на средних дистанциях.
Dassault Rafale.
Dassault Rafale — французский истребитель, который задумывался как универсальный и многофункциональный самолет для воздушных и морских сил. На большой высоте он может разгоняться до 2200 километров в час. Истребитель оснащен довольно широким спектром вооружения для выполнения различных боевых задач: перехвата разведывательных судов, защиты объектов от глубокого и противокорабельного удара, ядерного сдерживания и завоевания господства в воздухе.
Самолет оснащен двумя двигателями, а кабина рассчитана на одного или двух членов экипажа. Радиус действия достигает 1800 километров. Dassault Rafale может преодолевать расстояние 3700 километров с тремя топливными баками. Истребитель способен взлететь и сесть при длине полосы 450 метров. Пилот управляет огнем через шлем, который оборудован специальным дисплеем и прицелом.
МиГ-31К.
Еще один российский истребитель в подборке — МиГ-31К. Это модификация МиГ-31, который выпускался еще в советские годы. Главное отличие от «оригинала» состоит в том, что МиГ-31К имеет гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
Этот истребитель является рекордсменом по скорости — 3100 километров в час. Его бортовая радиолокационная станция способна одновременно отслеживать до 24 целей, причем сразу атакуя шесть из них. Главным оружием здесь является ракета класса «воздух — воздух» большой дальности Р-37М, у которой максимальный предел пуска 300−400 километров.
Chengdu J-20.
Китай начал производство истребителей пятого поколения после России и США. В 2017 году на вооружение был принят Chengdu J-20. Это на данный момент единственный самолет пятого поколения, выполненный по схеме «утка». Chengdu J-20 длиннее по сравнению со своими американскими и российскими аналогами. Его длина составляет 21,2 метра.
Все вооружение истребителя спрятано внутри, однако при необходимости под крылом могут разместиться еще четыре сдвоенных узла подвески. У самолета есть продвинутая электронно-оптическая система с распределенной апертурой, что дает летчику хорошую ситуационную осведомленность. У истребителя практически нет слепых зон, так как датчики по периметру фиксируют любую активность вокруг судна. К тому же истребитель оснащен ракетой класса «воздух — воздух» PL-10, которая обладает высокими кинематическими характеристиками.
19 мая вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о начале первых летных испытаний прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, который, помимо боевых задач, будет выполнять функции учебно-боевого самолета.