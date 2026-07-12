Сотрудники Xinhua и ТАСС посетили поселок Мстёру

На открытии медиатура официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Мстёру удивительным городом. Она добавила, что туристы смогут найти в Мстёре все: «и старинные, но теперь уже современные шкатулки ручной росписи, и предметы, сделанные из серебра, которые так ценятся в нашей стране и во всем мире, и кружева».