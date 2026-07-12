Сотрудники Xinhua и ТАСС посетили поселок Мстёру

ВЛАДИМИР, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники агентств ТАСС и Xinhua, участвующие в медиатуре «Дорогами дружбы: сохраняя прошлое, стремясь в будущее», посетили поселок городского типа Мстёру во Владимирской области, который славится народными промыслами, передает корреспондент ТАСС.
Посещение населенного пункта началось с визита в Мстёрский художественный музей. Во время экскурсии участники медиатура смогли познакомиться с образцами лаковой миниатюры и вышивки, иконами и работами по металлу. Для журналистов ТАСС и Xinhua в музее был организован мастер-класс «Мстёрский наличник».
После посещения музея журналисты отправились на пешеходную экскурсию в Свято-Богоявленский мужской монастырь, построенный в XVII веке, и узнали о его истории.
Следом участники медиатура посетили завод Мстёрский ювелир, которому в 2025-м году исполнилось 100 лет. Сотрудники предприятия показали журналистам Xinhua и ТАСС образчики местного ювелирного искусства: изделия из серебра, меди и мельхиора, выполненные в разных техниках.
Завершилась программа посещения поселка в Мстёрском институте лаковой миниатюрной живописи имени Ф. А. Модорова. Участники медиатура смогли ознакомиться с изделиями, которые изготовили учащиеся этого учебного заведения в технике лаковой миниатюры.
На открытии медиатура официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Мстёру удивительным городом. Она добавила, что туристы смогут найти в Мстёре все: «и старинные, но теперь уже современные шкатулки ручной росписи, и предметы, сделанные из серебра, которые так ценятся в нашей стране и во всем мире, и кружева».
О медиатуре.
Медиатур посвящен 70-летию сотрудничества агентств ТАСС и Xinhua. Церемония открытия медиатура состоялась 6 июля в сквере ТАСС.
Сотрудники двух агентств уже побывали в Тверской, Ярославской и Ивановской областях, а также во Владимире. 13 июля перед возвращением в Москву участники медиатура планируют посетить древний город Муром.