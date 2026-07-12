МЧС Беларуси сказало, нужно ли отключать мобильный телефон во время грозы

Также дома МЧС советует быть дальше от открытых пространств, металлоконструкций, одиночных деревьев, а также не использовать проводной телефон и не прикасаться к бытовой технике, включенной в сеть. Также озвучена рекомендация закрыть окна и не стоять у них.