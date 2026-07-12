МЧС Беларуси сказало, нужно ли отключать мобильный телефон во время грозы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси дало ответ, отключать ли мобильный телефон во время грозы.
По словам белорусских спасателей, отключать мобильные во время грозовой погоды не нужно владельцам смартфонов. Современные телефоны безопасны для использования:
«Они не притягивают молнию и не создают условий для ее удара».
Однако могут быть потенциально опасные ситуации. Например, человек держит телефон в руках и находится на открытом пространстве (например, в поле) или на возвышенности.
«В таком случае его тело становится самым высоким объектом на местности. В подобной ситуации риск поражения молнией повышается не из-за телефона, а из-за положения человека», — говорят в МЧС.
Потому при грозе совет — не пользоваться телефоном на улице, если рядом нет укрытия. Особенно речь идет о разговоре.
«В помещении мобильный телефон можно использовать без ограничений, но стоит избегать проводных устройств и не находиться рядом с окнами», — отмечают белорусские спасателя.
Также дома МЧС советует быть дальше от открытых пространств, металлоконструкций, одиночных деревьев, а также не использовать проводной телефон и не прикасаться к бытовой технике, включенной в сеть. Также озвучена рекомендация закрыть окна и не стоять у них.
При нахождении на улице лучше укрыться в здании или авто и уж точно избегать воды и попыток спрятаться под высокими объектами. Когда укрытия нет, надо лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею, пригнуть голову.
«При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности. Если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с другими людьми», — говорят в МЧС.
Также в числе рекомендаций — не купаться в водоемах и не бегать, сойти с велосипеда или мотоцикла, отойдя от них метров на тридцать. Само собой, надо удалиться от линий электропередач.
Кстати, ранее Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.
Также синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли аномальной жары в Беларуси на неделе с 13 по 19 июля после надоевших ливней.