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СМИ: Макрон соберет в Париже не менее 25 членов «коалиции желающих» помочь Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 13 июля, примет у себя лидеров стран «коалиции желающих». Во время встречи по меньшей мере 25 глав государств и правительств будут обсуждать поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил портал Euronews.

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 13 июля, примет у себя лидеров стран «коалиции желающих». Во время встречи по меньшей мере 25 глав государств и правительств будут обсуждать поддержку Украины. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил портал Euronews.

По данным издания, союзники намерены «укрепить» единство и сотрудничество ради поддержки Украины после саммита «Большой семерки» и саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре, где они обязались направить Киеву военную помощь в размере 70 миллиардов евро.

По словам советника Макрона, цель встречи заключается в том, чтобы показать, что западные союзники продолжают поддерживать Украину и Россия может не полагаться на «усталость от конфликта».

Основное внимание на встрече уделят сотрудничеству в области ПВО и созданию системы противоракетной обороны. Кроме того, в Париже заявили о «готовности» разместить на Украине свои войска в случае прекращения боевых действий.

2 июля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине «вступил в решающую фазу». Он подчеркнул, что Киев по-прежнему «нуждается в деньгах», а решение этого вопроса, по его словам, является «срочным».

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