Росавиация заявила о зависимости зарплаты бортпроводников от сезона

Зарплата бортпроводников в российских авиакомпаниях зависит от сезона и продолжительности рабочего времени. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
«В авиакомпаниях работают 20,2 тысячи бортпроводников. Заработная плата бортпроводника может “плавать” от месяца к месяцу», — говорится в публикации.
По данным ведомства, в высокий сезон (лето, новогодние праздники) — рейсов больше, количество часов увеличивается, соответственно зарплата становится выше.
При этом отмечалось, что ежедневная рабочая смена бортпроводника не может превышать восемь часов. Кроме того, рабочее время складывается не только из времени, проведенного в полете, но и времени, затраченного на выполнение предполетной подготовки и послеполетных работ.
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