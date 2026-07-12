На велогонке «Тур де Франс» на финише произошла авария с участием авто

На финише девятого этапа велогонки «Тур де Франс» произошла авария с участием автомобиля для журналистов. Об этом сообщает французская спортивная медиагруппа RMC Sport.
Уточняется, что под конец сегодняшнего (12 июля) заезда водитель машины потерял сознание и врезался в находившиеся возле финиша ограждения.
В результате происшествия пострадали восемь человек. Один из них получил серьезные травмы, но угрозы для жизни нет, проинформировали журналисты.
Прокуратура организовала расследование, устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось о происшествии на велогонке в Германии. Там около 70 участников пострадали при массовом завале.