Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На велогонке «Тур де Франс» на финише произошла авария с участием авто

На финише девятого этапа велогонки «Тур де Франс» произошла авария с участием автомобиля для журналистов.

Источник: Аргументы и факты

На финише девятого этапа велогонки «Тур де Франс» произошла авария с участием автомобиля для журналистов. Об этом сообщает французская спортивная медиагруппа RMC Sport.

Уточняется, что под конец сегодняшнего (12 июля) заезда водитель машины потерял сознание и врезался в находившиеся возле финиша ограждения.

В результате происшествия пострадали восемь человек. Один из них получил серьезные травмы, но угрозы для жизни нет, проинформировали журналисты.

Прокуратура организовала расследование, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о происшествии на велогонке в Германии. Там около 70 участников пострадали при массовом завале.