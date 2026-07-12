В Эстонии заявили о снижении уровня знаний русскоязычных школьников

По мнению преподавателя, на результат сказывается дефицит учебных часов. В русскоязычных школах уже много лет все резервные часы программы отводят на дополнительное изучение эстонского языка. В эстоноязычных школах — на математику. Таким образом, дети изначально оказываются в неравных условиях. Сюда же добавляется стресс от обучения на неродном языке и необходимость тратить дополнительное время на факультативные занятия.