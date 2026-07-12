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DHA: 28 туристов госпитализировали после отравления в турецком отеле

Медицинские службы турецкого курорта Кушадасы в Турции доставили в больницы с симптомами пищевого отравления 28 постояльцев местного отеля. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило агентство DHA.

Медицинские службы турецкого курорта Кушадасы в Турции доставили в больницы с симптомами пищевого отравления 28 постояльцев местного отеля. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило агентство DHA.

Согласно информации журналистов, инцидент произошел в пятизвездочной гостинице в районе Караова. Туристы пожаловались на тошноту и боль в желудке, после чего в отель отправили машины скорой помощи. После оказания медицинской помощи значительная часть гостей вернулась в отель.

По предварительным данным, причиной отравления туристов могло стать употребление еды на шведском столе или воды. В данный момент медицинские службы проводят расследование. Национальная принадлежность туристов осталась неизвестной, передает агентство.

20 июня стало известно, что в пятизвездочном отеле в турецкой Анталье во время обработки бассейна произошел сильный выброс хлора, в результате чего якобы отравились 25 человек, включая пятерых россиян. Им оказали первую помощь на месте, после чего доставили в государственную больницу Манавгата и в несколько районных частных клиник.