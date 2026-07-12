DHA: 28 туристов госпитализировали после отравления в турецком отеле

20 июня стало известно, что в пятизвездочном отеле в турецкой Анталье во время обработки бассейна произошел сильный выброс хлора, в результате чего якобы отравились 25 человек, включая пятерых россиян. Им оказали первую помощь на месте, после чего доставили в государственную больницу Манавгата и в несколько районных частных клиник.