AP: 27 человек погибли при пожаре в баре в Бангкоке

В Бангкоке в одном из баров произошел мощный пожар, который унес жизни как минимум 27 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников.
По данным издания, возгорание случилось в полночь в понедельник по местному времени (22.00 по мск в воскресенье).
«Крупный пожар, который поглотил бар в Бангкоке утром в понедельник, привел к гибели по меньшей мере 27 человек», — говорится в публикации.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, как уточнило издание, подтвердил журналистам на месте ЧП гибель 27 человек. Он отметил, что нескольких пострадавших госпитализировали. Власти расследуют причину возникновения пожара, добавил премьер.
Как писал сайт KP.RU, В Турции на курорте Кушадасы 28 туристов госпитализировали с симптомами пищевого отравления. Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице в районе Караова. Постояльцы пожаловались на тошноту и боль в желудке, после чего в отель были направлены машины скорой помощи. После оказания медпомощи большая часть постояльцев вернулась в отель.