AP: 27 человек погибли при пожаре в баре в Бангкоке

Как писал сайт KP.RU, В Турции на курорте Кушадасы 28 туристов госпитализировали с симптомами пищевого отравления. Инцидент произошел в пятизвездочной гостинице в районе Караова. Постояльцы пожаловались на тошноту и боль в желудке, после чего в отель были направлены машины скорой помощи. После оказания медпомощи большая часть постояльцев вернулась в отель.