Что приготовить из крыжовника: том необычных рецептов

Крыжовник у многих ассоциируется с вареньем или компотом. Но что, если мы скажем, что из него можно сделать острый соус, маринованную закуску и даже десерт со сливочным кремом? ИА «Высота 102» приготовило подборку рецептов, которые раскроют эту ягоду с новой стороны. А еще расскажем, как использовать её для красоты — маски из крыжовника справятся даже с синяками под глазами.
Острый соус из крыжовника.
Для приготовления 8 порций нужно:
зеленый крыжовник — 1 кг.
чеснок — 2 головки.
острый перец — 1−2 стручка.
мята — 50 г.
петрушка — 50 г.
кинза — 50 г.
сахар — 1−2 ст. л.
хмели-сунели — 1 ст. л.
свежемолотый черный перец.
соль.
Приготовление:
Промойте крыжовник, залейте кипятком и оставьте на 20−30 минут. Затем слейте воду и удалите хвостики у ягод.
Промойте острые перцы, удалите плодоножки. Измельчите перец вместе с подготовленным крыжовником в блендере или мясорубке до получения однородной массы.
Переложите полученную смесь в кастрюлю с толстым дном, поставьте на слабый огонь и варите 30 минут, регулярно помешивая.
Пока смесь варится, очистите чеснок (шкурки не выбрасывайте — они пригодятся для бульона). Промойте и обсушите бумажным полотенцем все ароматные травы. У зелени удалите самые толстые стебли, обрезав нижние части пучков (грубые стебли тоже сохраните для бульона).
Измельчите в блендере верхнюю часть зелени вместе с очищенным чесноком. Добавьте полученную массу в кастрюлю к крыжовниковой смеси.
Всыпьте сахар, хмели-сунели, посолите и поперчите по вкусу. Продолжая постоянно помешивать, варите соус еще около 10 минут.
Готовый соус разлейте по стерилизованным банкам, закройте крышками и оставьте остывать под плотным теплым полотенцем на сутки.
Компот из крыжовника «Мохито».
Для приготовления 8 порций нужно:
крыжовник — 3 стакана.
сахар — 300 г.
лимон — 3−4 кружка.
мята — 5 веточек.
Приготовление:
Промойте крыжовник в холодной воде, откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. У каждой ягоды обрежьте хвостики.
Переложите подготовленный крыжовник в стерилизованную трехлитровую банку. Добавьте кружочки лимона (или лайма) и веточки свежей мяты.
Залейте содержимое банки крутым кипятком до самого горлышка, накройте стерилизованной металлической крышкой и оставьте на 5 минут.
Аккуратно слейте воду из банки в кастрюлю, добавьте сахар, поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите сироп 5 минут.
Готовым кипящим сиропом залейте ягоды в банке и сразу же герметично закатайте крышку.
Переверните банку дном вверх на полотенце и проверьте, не подтекает ли крышка. Затем укутайте банку плотным пледом и оставьте до полного остывания.
Храните компот «Мохито» из крыжовника при комнатной температуре.
Маринованный крыжовник.
Для приготовления 10 порций нужно:
крыжовник — 1 кг.
питьевая вода — 1 л.
сахар — 400 г.
уксус 9% — 100 мл.
душистый перец — 5−6 горошин.
гвоздика — 5−6 бутонов.
корица — 1 палочка.
Приготовление:
Переберите зрелый крыжовник, выбрав только плотные, неповрежденные ягоды. Обрежьте хвостики, наколите каждую ягоду зубочисткой или вилкой и наполните банки ягодами до уровня «плечиков».
Залейте ягоды в банках питьевой водой так, чтобы она полностью их покрывала. Затем аккуратно слейте эту воду в чистую кастрюлю. Добавьте к ней еще по 3 столовые ложки воды на каждую банку, а также сахар и специи (из расчета на одну банку: 5−6 горошин душистого перца, 5−6 бутонов гвоздики и небольшую палочку корицы). Доведите маринад до кипения и варите 5 минут.
Дайте заливке полностью остыть, затем процедите ее и влейте уксус.
Полученным маринадом залейте крыжовник в банках. Накройте их крышками и поместите в кастрюлю с холодной водой.
Поставьте кастрюлю на огонь, доведите воду до кипения и стерилизуйте банки в течение 3 минут (независимо от их объема).
Храните готовую заготовку в прохладном, защищенном от света месте.
Пюре из крыжовника со сливочным кремом.
250 г крыжовника;
3−4 столовые ложки сахара;
1 столовая ложка воды;
200 г греческого йогурта;
1−2 столовые ложки сахарной пудры;
щепотка ванилина;
200 мл сливок для взбивания.
Приготовление:
В кастрюлю выложите крыжовник, добавьте сахар, влейте воду. Поставьте на умеренный огонь и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. Продолжайте варить, пока ягоды не начнут лопаться, — это займет около 10 минут.
Снимите кастрюлю с огня. Измельчите крыжовник в пюре с помощью толкушки или блендера (блендер даст более однородную консистенцию). Остудите пюре в холодильнике.
Отдельно взбейте йогурт с сахарной пудрой и ванилином. Затем влейте сливки и взбейте еще раз до получения однородной кремообразной массы.
Слегка перемешайте охлажденное пюре со сливочным кремом, разложите десерт по креманкам и уберите в холодильник на 20−30 минут.
Маски для лица из крыжовника.
Крыжовник — кладезь витаминов и микроэлементов. В нем рекордное количество витамина С, присутствуют витамины А, В, Е, органические и фолиевая кислоты, ретинол, а также калий, магний и фосфор. Эти ягоды можно использовать не только в кулинарии, но и для домашнего ухода за кожей.
Вот три проверенных рецепта:
Маска увлажняющая (для нормальной, сухой и обезвоженной кожи). Возьмите 2 полные столовые ложки спелых свежих ягод крыжовника и разомните их в пюре деревянной лопаткой или пестиком (избегайте контакта с металлом). Залейте полученную массу половиной стакана свежего домашнего молока, перемешайте и оставьте на 20−25 минут. По истечении времени аккуратно слейте жидкость в отдельную емкость — она еще пригодится. В оставшуюся гущу добавьте 1 ложку масла (оливкового, миндального, кокосового или персикового). Нанесите маску на лицо на 15−20 минут, затем смойте, используя вместо воды слитое ранее молоко и ватные диски.
Маска-скраб для сухой кожи. Залейте 1 столовую ложку овсяных хлопьев горячим молоком и оставьте под крышкой на 5 минут для распаривания. Спелые ягоды крыжовника разомните в пюре и смешайте с таким же количеством (по объему) готовой овсяной кашицы. Добавьте чайную ложку сахара, тщательно перемешайте. Нанесите смесь на предварительно очищенную кожу лица, слегка массируйте в течение 1−2 минут. Оставьте маску на лице еще на 10 минут, затем смойте водой комнатной температуры.
Маска против синяков и темных кругов под глазами. Разомните ягоды крыжовника в пюре и охладите его в морозильной камере. Наложите охлажденную ягодную смесь на область под глазами на 1 минуту. Снимите крыжовник и нанесите на то же место ломтики свежего огурца, смоченные в молоке, также на 1 минуту. Чередуйте эти два этапа (крыжовник — огурец) не менее 3−4 раз подряд.
Рецепты собирала Дарья Ломовцева.
Иллюстрации: ИИ.