Что приготовить из крыжовника: том необычных рецептов

Крыжовник у многих ассоциируется с вареньем или компотом. Но что, если мы скажем, что из него можно сделать острый соус, маринованную закуску и даже десерт со сливочным кремом? ИА «Высота 102» приготовило подборку рецептов, которые раскроют эту ягоду с новой стороны. А еще расскажем, как использовать её для красоты — маски из крыжовника справятся даже с синяками под глазами.