Москвич лишился пальцев после восхождения на Макалу — гид бросил его на вершине

Москвич подал в суд на туристическую компанию. Но представители Makalu Adventures не согласны с обвинениями, они заявляют, что мужчина сам отказался продолжать спуск вместе с гидом. Более того, шерпы были готовы подняться на помощь, но погодные условия не позволили этого сделать.