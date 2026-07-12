Москвич лишился пальцев после восхождения на Макалу — гид бросил его на вершине

Российский альпинист лишился пальцев во время спуска с горы Макалу в Непале. Мужчина настаивает, что подобного могло не случиться, если бы не произошел конфликт с местным гидом.
53-летний житель Москвы отправился в Непал, чтобы совершить восхождение на пятую по высоте вершину в мире. Он купил тур у компании Makalu Adventures, нанял проводника, чтобы совершить восхождение, но на обратном пути между ними случился конфликт.
По словам мужчины, гид оставил его и спускаться пришлось в одиночку. Во время самостоятельного спуска альпинист потерял сознание на высоте 7720 метров. В себя он пришел не сразу и эти минуты на морозе стали критичными, он отморозил руку.
Альпинист пытался отправить сигнал SOS организаторам восхождения, однако ответа не получил. А когда смог установить связь по рации, то снова запросил помощь. Но, как пишет RuNews24.ru, и на этот раз его запрос проигнорировали.
Мужчина рассказал, что смог сам спуститься с горы, а после две недели провел в больнице. Из-за обморожения врачи ампутировали ему несколько пальцев на левой руке.
Москвич подал в суд на туристическую компанию. Но представители Makalu Adventures не согласны с обвинениями, они заявляют, что мужчина сам отказался продолжать спуск вместе с гидом. Более того, шерпы были готовы подняться на помощь, но погодные условия не позволили этого сделать.