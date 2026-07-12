Учитель: разрыв в успеваемости между русскими и эстонскими детьми растёт

Поправки к Закону об основной школе и гимназии вступили в силу 1 сентября 2024 года, а с 2025/2026 учебного года в Эстонии начался второй этап перехода. Все детские сады и начальные школы уже работают исключительно на эстонском языке, обучение на русском сохранено только в рамках факультативов и кружков. В 2024 году министр образования Кристина Каллас заявляла, что первая реакция на реформу «однозначно положительная», а школы смогут получить поддержку в виде учебных материалов, помощи учителям и повышения квалификации. Однако на практике, как признают власти, нехватка учителей эстонского языка, особенно в регионах с большим числом русскоязычного населения, остается серьёзной проблемой.