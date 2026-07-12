Учитель: разрыв в успеваемости между русскими и эстонскими детьми растёт

Уровень знаний русскоязычных школьников в Эстонии после реформы 2024/2025 года, полностью переведшей обучение на эстонский язык, снизился по сравнению с их сверстниками-эстонцами. Об этом заявила учитель математики Таллиннской Тынисмяэской Реальной Школы Юлия Корнеечева в интервью новостному агентству ERR.
По словам Корнеевой, вызывает обеспокоенность растущий разрыв в результатах экзаменов по математике между девятиклассниками из русскоязычных и эстоноязычных школ, который заметен не только в национальных тестах, но и в международных исследованиях PISA.
Педагог связала проблему с комплексом факторов. В русскоязычных школах все резервные часы программы уже много лет отводятся на дополнительное изучение эстонского языка, тогда как в эстоноязычных школах это время уходит на математику, что изначально ставит русских детей в неравные условия. «Сюда же добавляется стресс от обучения на неродном языке и необходимость тратить дополнительное время на факультативные занятия», — отметила она.
Кроме того, по словам Корнеевой, сами русскоязычные учителя находятся в постоянном стрессе из-за дополнительных проверок и комиссий, что не может не отражаться на профессиональной деятельности. В результате реформы из-за несоответствия новым требованиям был уволен ряд учителей-предметников.
Поправки к Закону об основной школе и гимназии вступили в силу 1 сентября 2024 года, а с 2025/2026 учебного года в Эстонии начался второй этап перехода. Все детские сады и начальные школы уже работают исключительно на эстонском языке, обучение на русском сохранено только в рамках факультативов и кружков. В 2024 году министр образования Кристина Каллас заявляла, что первая реакция на реформу «однозначно положительная», а школы смогут получить поддержку в виде учебных материалов, помощи учителям и повышения квалификации. Однако на практике, как признают власти, нехватка учителей эстонского языка, особенно в регионах с большим числом русскоязычного населения, остается серьёзной проблемой.
Годом ранее Министерство образования и науки утвердило порядок финансирования доплат учителям, преподающим на эстонском языке в русскоязычных школах, на 2025−2027 годы — в 2025 году на это выделено €4,75 млн. Парламент Эстонии также принял закон о переходе на эстоноязычное образование на всех уровнях к 2033 году.
Читайте также: Испанская Марбелья трансформируется из курорта в технохаб.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.