Кардиолог предупредил об опасности обезжиренных продуктов

Продукты с маркировкой «0% жира» могут негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на кардиолога Оливера Гаттманна, который предупредил, что подобная продукция не всегда является более полезной альтернативой.
По словам специалиста, при производстве обезжиренных продуктов недостаток жира нередко компенсируют добавлением сахара, соли и различных загустителей. Такие ингредиенты помогают сохранить привычный вкус и консистенцию, однако могут повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и способствовать набору лишнего веса.
Кардиолог также рекомендовал уделять внимание не только составу пищи, но и режиму питания. В частности, он посоветовал отказаться от поздних ужинов и не принимать пищу непосредственно перед сном, чтобы снизить нагрузку на организм.
Ранее стало известно, что употребление более трех чашек кофе в день провоцирует скачки артериального давления и учащенное сердцебиение.