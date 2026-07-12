В Калининградской области завершился молодежный образовательный форум «ШУМ»

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Юбилейный пятый всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» для юных медиацспециалистов завершился под Светлогорском. Об этом рассказали в пресс-службе форума.
«В Калининградской области завершился пятый юбилейный Всероссийский молодежный образовательный форум “ШУМ” платформы Росмолодежь. Форумы. Пять образовательных программ объединили 1 443 молодых медиаспециалиста из 84 регионов России, а также участников из Республики Беларусь и Республики Абхазия», — говорится в сообщении.
Кроме того, пройти обучение дистанционно смогли более 500 человек. Для этого организаторы задействовали 50 волонтеров из 28 регионов страны, которые курировали участников и экспертов, а также помогали с организацией мероприятий.
В формате пяти программ.
Форум прошел в формате пяти программ, в которых приняли участие журналисты, авторы контента, редакторы, продюсеры, дизайнеры, специалисты по коммуникациям, блогеры, представители пресс-служб. По словам организаторов, за пять лет «ШУМ» стал полноценной системой для роста молодых медиаспециалистов.
«За пять лет форум “ШУМ” вырос из образовательной площадки в полноценную систему для роста молодых медиаспециалистов. Ребята учатся и работают с реальными заказчиками, создают медиапродукты для крупнейших компаний, запускают собственные проекты, становятся частью профессионального сообщества и получают возможности для дальнейшего развития», — подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Нововведением форума стал открытый день. Поучаствовать в интерактивах и мастер-классах смогли 300 гостей из 15 регионов России. Все желающие также приняли участие в образовательных площадках форума и стали участниками мероприятий, посвященных сфере медиа.
Как отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в этом году форум приурочен к празднованию 80-летия региона.
«В год 80-летия Калининградской области особенно важно говорить не только об истории региона, но и о его будущем, которое создает молодежь. Сегодня Калининградская область — это и западный форпост России, и территория возможностей для молодых, талантливых и инициативных людей. Форум “ШУМ” за пять лет стал точкой притяжения для нового поколения медиаспециалистов, которые умеют ответственно работать с информацией, создавать качественный контент и говорить с обществом на языке доверия. Для нас важно, чтобы молодые люди связывали свое развитие с развитием региона и всей страны, находили здесь единомышленников, получали поддержку для реализации своих инициатив и становились авторами позитивных изменений», — добавил Беспрозванных.
Всероссийский молодежный образовательный форум «ШУМ» реализуется АНО «Молодежный центр “ШУМ” при поддержке Росмолодежи и правительства Калининградской области в рамках реализации федерального проекта “Россия — страна возможностей” национального проекта “Молодежь и дети”.