В Калининградской области завершился молодежный образовательный форум «ШУМ»

«В год 80-летия Калининградской области особенно важно говорить не только об истории региона, но и о его будущем, которое создает молодежь. Сегодня Калининградская область — это и западный форпост России, и территория возможностей для молодых, талантливых и инициативных людей. Форум “ШУМ” за пять лет стал точкой притяжения для нового поколения медиаспециалистов, которые умеют ответственно работать с информацией, создавать качественный контент и говорить с обществом на языке доверия. Для нас важно, чтобы молодые люди связывали свое развитие с развитием региона и всей страны, находили здесь единомышленников, получали поддержку для реализации своих инициатив и становились авторами позитивных изменений», — добавил Беспрозванных.