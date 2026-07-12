Депутат Говырин: о выплатах к школе можно узнать на Госуслугах или в МФЦ

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил о финансовой поддержке семей, провожающих детей в школу 1 сентября. Обычно регионы сами принимают решение о выплатах и суммах поддержки. А также очерчивают перечень льготных категорий граждан, виды материальной помощи и размер поддержки.
В беседе с Rt парламентарий подчеркнул, что узнать о доступных мерах поддержки можно несколькими способами. Во-первых, необходимую информацию предоставляют специалисты органов социальной защиты населения, которые разъяснят условия получения компенсаций на школьную форму, канцелярию или подарочные наборы для первоклассников. Во-вторых, консультацию можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ), сотрудники которых владеют актуальными данными о региональных пособиях и помогают определить право семьи на выплаты.
Для уточнения деталей депутат посоветовал воспользоваться региональным порталом «Госуслуги», там можно найти сведения о положенной господдержке. Для корректного отображения данных он призвал использовать чат-бот портала, предварительно выбрав свой субъект проживания в настройках профиля — в противном случае система может показать нормы другого региона.
Парламентарий обратил внимание родителей на сроки подачи документов: в большинстве регионов прием заявлений стартует уже в июле. При этом он предупредил, что процедура оформления потребует подготовки пакета документов. В зависимости от требований конкретного субъекта могут понадобиться справки о доходах, свидетельства о рождении детей, а в ряде случаев — чеки на ранее купленные принадлежности, если законодательство региона предусматривает компенсацию фактически понесенных расходов.
Важно помнить, региональные выплаты назначают только при наличии прописки в нужном регионе: житель Челябинска не сможет получать пособие, назначенное тем, кто прописан в Саратове.
Чтобы узнать, какие пособия и выплаты положены, можно обратиться в органы социальной защиты. Там подскажут, что и как нужно оформлять. Большую часть пособий и выплат теперь назначают с помощью портала «Госуслуги». Почти все заявления можно заполнить в электронном виде, приложив к ним сканы и фото нужных документов, сообщает Lenta.ru.
Летом 2026 года СФР стал предоставлять семьям с детьми новую социальную выплату. С начала лета ее средний размер составил 30 тыс. рублей. Выплата положена работающим родителям, которые платят НДФЛ. Теперь для них налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной, которая составляет 6%. Разница возвращается родителям, сообщает Life.ru.