Депутат Говырин: о выплатах к школе можно узнать на Госуслугах или в МФЦ

Чтобы узнать, какие пособия и выплаты положены, можно обратиться в органы социальной защиты. Там подскажут, что и как нужно оформлять. Большую часть пособий и выплат теперь назначают с помощью портала «Госуслуги». Почти все заявления можно заполнить в электронном виде, приложив к ним сканы и фото нужных документов, сообщает Lenta.ru.