В Харьковской области неизвестные украли памятник танку Т-70 с братской могилы

В селе Оскол Харьковской области был похищен памятник ветеранам войны — танк Т-70. Об этом сообщил глава местной военной администрации Геннадий Загоруйко. Монумент был установлен на месте братского захоронения.
«В селе Оскол Изюмского района… неизвестные вывезли с центрального кладбища памятник воинам Второй мировой войны — танк Т-70», — сообщает украинский телеканал «Общественное».
Инцидент произошел в ночь на 11 июля, в период действия комендантского часа.
Как пояснил Загоруйко, танк был подбит в момент освобождения села. Местная жительница в беседе с «Общественным» добавила, что при демонтаже памятника пострадали как минимум 12 могильных плит.
По информации канала, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК Украины («Надругательство над могилой, иным местом захоронения или над телом умершего»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет.
На днях в Нидерландах было осквернено кладбище советских воинов Эревелд.