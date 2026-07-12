Метеоролог Позднякова: осадки в Москве прекратятся только к 15 июля

В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности, а хорошую погоду синоптики обещают не раньше середины месяца. Только к 15 июля в регион придет летнее тепло.
Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе сохранится до 09:00 понедельника, 13 июля. А начало новой рабочей недели ознаменуется новой волной осадков с грозами и порывами ветра скоростью до 15 метров в секунду.
Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru отмечает, что только после 15 июля в регионе станет суше и солнечнее, а столбик термометра постепенно вернется к отметкам +27…+28 градусов. Также не исключается 30-градусная жара.
А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что зонты пока рано убирать далеко, так как кратковременные осадки будут сохраняться. Тем не менее, температурный фон останется в пределах климатической нормы. В частности, в начале новой недели — в понедельник и вторник — снова пройдут дожди, причем первый день будет отмечен грозами. При этом даже во время осадков воздух будет прогреваться до комфортных +20…+25 градусов.
Ильин добавил, что в среду и четверг ожидается потепление до +22…+27 градусов, тогда как в пятницу показатели вновь составят от +20 до +25 градусов. Ночью же может похолодать до +10…+12 градусов. Специалист заключил, что выпадающие осадки можно считать приятным сюрпризом для любителей тихой охоты, поскольку они создадут благоприятные условия для хорошего урожая грибов.
Вторая половина июля будет более комфортной, об этом говорят аналоговые прогнозы. Вероятность теплой погоды превышает 50−60%. Август ожидается благоприятный, но с 24 числа погода начнет постепенно разворачиваться в сторону сентября. Температура воздуха опустится до +22 градусов днем и +15 градусов ночью. Самым прохладным днем месяца, по предварительному прогнозу, может стать 31 августа, когда столбики термометров будут едва дотягивать до +20 градусов в светлое время суток, пишет aif.ru.
А пока в Москве хозяйничает суперциклон, принесший прохладу и дожди. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 13−18 метров в секунду ожидаются в столице 13 июля. С 00:00 мск до 21:00 мск в столице ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, передает Газета.ru.