Метеоролог Позднякова: осадки в Москве прекратятся только к 15 июля

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что зонты пока рано убирать далеко, так как кратковременные осадки будут сохраняться. Тем не менее, температурный фон останется в пределах климатической нормы. В частности, в начале новой недели — в понедельник и вторник — снова пройдут дожди, причем первый день будет отмечен грозами. При этом даже во время осадков воздух будет прогреваться до комфортных +20…+25 градусов.