Стало известно, кто будет на открытии фестиваля «Славянский базар в Витебске» — полный список звезд 16 июля 2026

Временем начала почти четырехчасового концерта открытия XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в афише указано 19.30. А вилка стоимости билетов — от 95 до 290 белорусских рублей. По традиции, в церемонии открытия форума принимает участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава республики, среди прочего, награждает очередного лауреата спецприза «Через искусство — к миру и взаимопониманию» (в 2025-м им был народный артист России Юрий Антонов, звезда которого появилась на аллее звезд у амфитеатра), а также победителя детского конкурса «Витебск».