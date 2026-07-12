Стало известно, кто будет на открытии фестиваля «Славянский базар в Витебске» — полный список звезд 16 июля 2026

«Славянский базар в Витебске» озвучил полный список звезд на открытии фестиваля, которое состоится 16 июля 2026 года.
Временем начала почти четырехчасового концерта открытия XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в афише указано 19.30. А вилка стоимости билетов — от 95 до 290 белорусских рублей. По традиции, в церемонии открытия форума принимает участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава республики, среди прочего, награждает очередного лауреата спецприза «Через искусство — к миру и взаимопониманию» (в 2025-м им был народный артист России Юрий Антонов, звезда которого появилась на аллее звезд у амфитеатра), а также победителя детского конкурса «Витебск».
В списке звезд этого «самого масштабного и зрелищного концерта форума» на сцене Летнего амфитеатра, уже опубликованном на сайте фестиваля, значатся такие имена, как Лариса Долина, Олег Газманов, Таисия Повалий, Александр Зацепин, Игорь Николаев, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Ани Лорак, Александр Панайотов, Татьяна Буланова.
На витебскую сцену 16 июля выйдут Марина Девятова, Александр Олешко, Станислав Ярушин, Геннадий Ткаченко-Папиж, Султан Ураган, а еще группы «На-На», «Цветы». Среди ансамблей — российские Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Омский русский народный хор, «Песняры», «Бяседа», «Белые Росы», «Хорошки».
С ними подмостки Летнего амфитеатра разделят гимнасты Bastrigin brothers, театр-студия «Непоседы», Анатолий Ярмоленко, Леонид Захлевный, Владимир Громов, Петр Елфимов, Валерий Головко, Ирина Дорофеева, Виктория Алешко, Руслан Алехно, Анна Благова, Евгений Курчич. Также сайт фестиваля анонсирует, что в открытии примут участие Марианна Муренкова, Анастасия Кравченко, Лера Бернатович, Артем Скороль, Дмитрий Стреж, Тариэл Майсурадзе, Ирина Иршонок, Александра Мелех.
Здесь еще больше про афишу «Славянского базара в Витебске» 2026.
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