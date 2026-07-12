Работу трех ядерных реакторов остановили во Франции из-за жары

— В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы № 2 на АЭС «Гольфеш» на берегу Гаронны, № 3 на АЭС «Бюже» на берегу Роны и № 2 на АЭС «Шо» на берегу Мезы остановлены, — говорится в сообщении.