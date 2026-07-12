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Работу трех ядерных реакторов остановили во Франции из-за жары

Французская энергокомпания EDF была вынуждена приостановить работу трех ядерных реакторов и уменьшить мощность еще восьми на фоне аномальной жары. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Parisien.

Французская энергокомпания EDF была вынуждена приостановить работу трех ядерных реакторов и уменьшить мощность еще восьми на фоне аномальной жары. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Parisien.

— В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы № 2 на АЭС «Гольфеш» на берегу Гаронны, № 3 на АЭС «Бюже» на берегу Роны и № 2 на АЭС «Шо» на берегу Мезы остановлены, — говорится в сообщении.

Французские экологические нормы обязывают EDF снижать мощность реакторов при превышении температуры воды в реках критических значений для защиты экосистем. Из-за волны жары температура воды достигла этих отметок. В конце июня метеослужба вводила наивысший уровень опасности в 72 из 96 департаментов. Температура приблизилась к 40 градусам и местами превысила ее.

Эйфелева башня стала выше на 10 сантиметров из-за аномальной жары, которая обрушилась на Францию. Инженеры объяснили, что в конструкции главной достопримечательности Парижа содержится пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается.

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