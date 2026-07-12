В Чистополе восстановили сорванную ураганом крышу жилого дома

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Крыша многоквартирного дома в Чистополе, сорванная ураганом 12 июля, восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
«К вечеру 12 июля кровля многоквартирного жилого дома в городе Чистополе восстановлена», — отметили в ведомстве.
12 июля в Чистополе выпало 18 мм осадков, ураганом сорвало крышу дома по ул. Лесозаводской. Кроме того, было зафиксировано падение 14 деревьев, в двух случаях они повредили автомобили. Пострадавших нет.
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