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В Чистополе восстановили сорванную ураганом крышу жилого дома

Также было зафиксировано падение 14 деревьев, в двух случаях они повредили автомобили.

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Крыша многоквартирного дома в Чистополе, сорванная ураганом 12 июля, восстановлена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«К вечеру 12 июля кровля многоквартирного жилого дома в городе Чистополе восстановлена», — отметили в ведомстве.

12 июля в Чистополе выпало 18 мм осадков, ураганом сорвало крышу дома по ул. Лесозаводской. Кроме того, было зафиксировано падение 14 деревьев, в двух случаях они повредили автомобили. Пострадавших нет.

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