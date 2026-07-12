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США нанесли удар по зданию возле реактора АЭС «Бушер» в Иране

Здание возле реактора АЭС «Бушер» было уничтожено ударом США.

Источник: Комсомольская правда

Военные США нанесли ракетно-бомбовый удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

«По территории АЭС “Бушер” в Иране был нанесен ракетно-бомбовый удар. В результате чего здание, расположенное недалеко от реактора, было уничтожено», — говорится в сообщении.

С начала операции «Эпическая ярость» территория АЭС уже неоднократно подвергалась ударам. Однако столь близких попаданий рядом с реактором ранее не фиксировалось. Попадание боеприпаса в купол реактора может привести к масштабной радиационной катастрофе.

Ранее вооруженные силы США нанесли ряд ударов по иранским целям, расположенным в районе Ормузского пролива. Были атакованы ракетные системы Ирана и комплексы ПВО. Также ударам подверглись катера Корпуса стражей исламской революции.

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