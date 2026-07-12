США нанесли удар по зданию возле реактора АЭС «Бушер» в Иране

С начала операции «Эпическая ярость» территория АЭС уже неоднократно подвергалась ударам. Однако столь близких попаданий рядом с реактором ранее не фиксировалось. Попадание боеприпаса в купол реактора может привести к масштабной радиационной катастрофе.