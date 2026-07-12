В Эстонии хромает образование для русскоязычных детей

Реформа образования в Эстонии привела к падению уровня знаний у русскоязычных детей по сравнению с остальными учащимися. Об этом сообщила учитель математики Таллиннской Тынисмяэской Реальной Школы Юлия Корнеечева в интервью агентству ЕРР.
«Вызывает обеспокоенность растущий разрыв между результатами экзаменов по математике русскоязычных и эстоноязычных девятиклассников, он заметен не только на экзаменах, но и в международных тестах PISA», — сказала педагог.
Как пояснила Корнеечева, русскоязычные школы лишены резервных часов для математики — они уходят на эстонский язык, в отличие от эстоноязычных школ. Это ставит детей в заведомо неравное положение, усугубляя все стрессом и дополнительными нагрузками.
Кроме этого, педагог рассказала, что русскоязычные учителя испытывают постоянный стресс из-за проверок и комиссий, что сказывается на их работе, тогда как их эстоноязычные коллеги находятся в гораздо более комфортных условиях.
Из-за образовательной реформы несколько педагогов-предметников потеряли работу, что сказалось на успеваемости учеников, добавила Корнеечева.
По данным телерадиокомпании ERR, в апреле в школы Таллина вернули русский язык из-за нехватки своих учителей.