На Украине украли памятник танку Т-70 на братской могиле ветеранам ВОВ

На Украине похитили памятник танку Т-70, который находился на братской могиле ветеранам ВОВ, информирует телеканал «Общественное».
Инцидент случился в населённом пункте Оскол Изюмского района Харьковской области.
«В селе Оскол Изюмского района… неизвестные вывезли с центрального кладбища памятник воинам Второй мировой войны — танк Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа, погибшего при освобождении села», — говорится в сообщении.
Начальник сельской военной администрации Геннадий Загоруйко заявил, что памятник украли во время комендантского часа в ночь на субботу. При вывозе монумента похитители повредили несколько надгробий.
По словам местных жителей, они заметили исчезновение памятника и обратились к властям. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».
Напомним, на Украине задержали трёх солдат украинских войск при попытке продать большегруз. По данным ГБР, речь идёт о грузовике с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.