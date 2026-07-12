Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

21 рейс принял аэропорт Нижнего Новгорода из-за ограничений в Москве

Часть пассажиров отправили в столицу автобусами, остальные дождались вылета в терминале и самолетах.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода принял 21 рейс в качестве запасного аэропорта из-за временных ограничений на полеты в московских авиагаванях и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Среди принятых рейсов один был международным. В течение дня сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний работали с пассажирами и оперативно реагировали на изменения в расписании, благодаря чему ситуацию удалось удержать под контролем.

По решению одной из авиакомпаний пассажиров трех рейсов организованно доставили в Москву автобусами. Часть людей предпочла самостоятельно добираться до столицы наземным транспортом, остальные ожидали вылета в терминале аэропорта или на борту самолетов. К настоящему моменту все пассажиры уже отправились в аэропорты назначения.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт принял 14 рейсов, летевших в Москву 12 июля.