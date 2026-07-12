21 рейс принял аэропорт Нижнего Новгорода из-за ограничений в Москве

По решению одной из авиакомпаний пассажиров трех рейсов организованно доставили в Москву автобусами. Часть людей предпочла самостоятельно добираться до столицы наземным транспортом, остальные ожидали вылета в терминале аэропорта или на борту самолетов. К настоящему моменту все пассажиры уже отправились в аэропорты назначения.