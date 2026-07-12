21 рейс принял аэропорт Нижнего Новгорода из-за ограничений в Москве

Международный аэропорт Нижнего Новгорода принял 21 рейс в качестве запасного аэропорта из-за временных ограничений на полеты в московских авиагаванях и неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Среди принятых рейсов один был международным. В течение дня сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний работали с пассажирами и оперативно реагировали на изменения в расписании, благодаря чему ситуацию удалось удержать под контролем.
По решению одной из авиакомпаний пассажиров трех рейсов организованно доставили в Москву автобусами. Часть людей предпочла самостоятельно добираться до столицы наземным транспортом, остальные ожидали вылета в терминале аэропорта или на борту самолетов. К настоящему моменту все пассажиры уже отправились в аэропорты назначения.
Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт принял 14 рейсов, летевших в Москву 12 июля.