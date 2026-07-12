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Трампа снова хотели убить, на этот раз в Турции

12-й канал: Трампа хотели убить во время визита в Турцию на саммит НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи. В них фигурировал план возможного покушения на президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом сообщает 12-й канал.

Ранее поступала информация, что Израиль предупредил Америку об иранских планах. По данным источников, западная разведка выявила вероятность покушения в Турции, что и стало причиной замены борта президента.

По данным источников, в Иране поездку Трампа якобы считали уникальной возможностью расправиться с ним.

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