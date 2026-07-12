В Химках приняли меры по предотвращению загрязнения Сходни нефтепродуктами

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники администрации города Химки после сообщений о разливе нефтепродуктов в реке Сходне приняли меры для очистки воды и предотвращения дальнейшего загрязнения. Об этом сообщила в Telegram-канале глава городского округа Химки Инна Федотова.
«Сегодня сотрудники администрации Химок совместно со специалистами ГУ МЧС России по Московской области, МБУ “ХимСпас”, Мосводостока, ГКУ МО “Мособлпожспас” и Росприроднадзора провели обследование русла реки Сходни на территории нашего округа», — написала она.
По предварительной информации, нефтепродукты поступают по системе ливневой канализации со стороны Москвы, отметила Федотова. Для предотвращения дальнейшего распространения загрязнения было установлено боновое заграждение и произведена обработка акватории специальным сорбентом, который очищает воду от нефтепродуктов.
«Все профильные службы находятся во взаимодействии. Проверка будет проводиться до полного выяснения причин и обстоятельств произошедшего, а ситуация остается на моем личном контроле», — подчеркнула глава города.
Ранее Федотова сообщала, что со стороны жителей города начали поступать сообщения о продолжающемся сливе нефтепродуктов в реку Сходню.