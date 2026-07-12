Врач объяснила полезность черники

Life.ru сообщил, что самый распространенный миф о чернике — это мнение, что ягода якобы положительно влияет на зрение. В ней действительно содержатся вещества, которые питают сетчатку глаза и улучшают микроциркуляцию в глазу. Но для того, чтобы они оказали должный терапевтический эффект, необходимо употребить в сутки не менее трех килограммов черники.