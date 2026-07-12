Врач объяснила полезность черники

Эндокринолог Анастасия Алтунина в беседе с «Лентой.ру» назвала чернику самой полезной ягодой для здоровья.
«Если нужно выделить абсолютного чемпиона по степени полезности для здоровья, по совокупности научных данных им смело можно назвать чернику», — сказала она.
По словам специалиста, в ягоде содержатся мощные природные антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалительными процессами в организме. Согласно исследованиям, у людей, съедавших три и более порций черники в неделю, риск инфаркта снижался на 32%, а также улучшались память и чувствительность к инсулину, что важно для профилактики диабета второго типа.
Life.ru сообщил, что самый распространенный миф о чернике — это мнение, что ягода якобы положительно влияет на зрение. В ней действительно содержатся вещества, которые питают сетчатку глаза и улучшают микроциркуляцию в глазу. Но для того, чтобы они оказали должный терапевтический эффект, необходимо употребить в сутки не менее трех килограммов черники.