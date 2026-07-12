Теннисист Синнер второй раз подряд выиграл Wimbledon

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева в финале Wimbledon. Синнер стал победителем турнира второй год подряд.
Встреча проходила в Лондоне. Она длилась 3 часа 46 минут и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера.
34-летний Янник Синнер суммарно 79 недель сохраняет за собой статус первой ракетки мира. Всего в его активе пять побед на турнирах Большого шлема и 30 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 29-летний Александр Зверев, который находится на третьей строчке мирового рейтинга, имеет 25 побед на турнирах ATP. В финале Wimbledon он сыграл впервые.