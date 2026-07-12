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Командование США предало своих военных

WP: выжившие после удара Ирана военные США обвинили генералов в предательстве.

Источник: Комсомольская правда

Выживших после атаки дрона Ирана на военную базу США в Кувейте 1 марта шесть американских военных заявили, что командование проигнорировало предупреждения об угрозе. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, беспилотник поразил трехсекционный трейлер, где располагался оперативно-тактический пункт. В результате удара погибли шесть военнослужащих 103-го командования материально-технического обеспечения, еще свыше 30 человек получили ранения.

Выжившие утверждают, что руководство было осведомлено об уязвимости базы, однако все равно разместило личный состав в недостаточно защищенном районе, не обеспечив эффективную оборону от атак беспилотников.

Военные США обвиняют высокопоставленных офицеров, в том числе бригадного генерала Клинта Барнса, в том, что после удара те покинули базу, а эвакуация пострадавших была организована ненадлежащим образом.

Ранее KP.RU сообщал, что перед войной американцы эвакуировали с Ближнего Востока 90% личного состава. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, реальные потери США после иранских ударов значительно выше официально озвученных.

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