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Названы факторы, вызывающие облысение у мужчин

Трихолог Халдина: избыточные нагрузки и стресс провоцируют облысение у мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Выпадение волос у мужчин является распространенной проблемой и часто связано с чрезмерной нагрузкой и стрессом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила трихолог Мария Халдина.

По ее словам, генетика — не единственный фактор, приводящий к облысению. Существенно ускорить этот процесс могут и внешние причины. Особенно часто выпадение волос происходит, когда несколько факторов действуют одновременно, отметила специалист.

Трихолог перечислила факторы риска: сильный стресс, хроническое нервное напряжение, высокий уровень тревожности, нарушения сна, несбалансированное питание, увлечение фастфудом, курение и употребление алкоголя.

Life.ru предупредил об опасности мытья головы нефильтрованной водопроводной водой. Такая привычка ослабляет и закупоривает волосяные фолликулы, что повышает риск облысения — особенно у людей с генетической или гормональной предрасположенностью к выпадению волос.