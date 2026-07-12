Названы факторы, вызывающие облысение у мужчин

Выпадение волос у мужчин является распространенной проблемой и часто связано с чрезмерной нагрузкой и стрессом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила трихолог Мария Халдина.
По ее словам, генетика — не единственный фактор, приводящий к облысению. Существенно ускорить этот процесс могут и внешние причины. Особенно часто выпадение волос происходит, когда несколько факторов действуют одновременно, отметила специалист.
Трихолог перечислила факторы риска: сильный стресс, хроническое нервное напряжение, высокий уровень тревожности, нарушения сна, несбалансированное питание, увлечение фастфудом, курение и употребление алкоголя.
Life.ru предупредил об опасности мытья головы нефильтрованной водопроводной водой. Такая привычка ослабляет и закупоривает волосяные фолликулы, что повышает риск облысения — особенно у людей с генетической или гормональной предрасположенностью к выпадению волос.