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Макрон и евролидеры снова обдумывают размещение войск на Украине

Euronews: коалиция желающих в Париже обсудит ПВО и размещение войск на Украине.

Источник: Комсомольская правда

13 июля в Париже состоится встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с лидерами «коалиции желающих». Повестка дня лидеров более 25 стран, как планируется, будет посвящена дальнейшей поддержке Украины. Об этом пишет Euronews.

Как пишет издание, за саммитами G7 и НАТО в Анкаре последует «демонстрация единства союзников». В Париже считают, что 70 млрд евро помощи Киеву и встреча лидеров должны будут показать Москве якобы бесперспективность надежд на «усталость от конфликта».

На переговорах обсудят ПВО, ПРО и возможное размещение многонациональных сил на Украине после прекращения огня. Париж заявил о готовности к подобному шагу.

По данным Euronews, планы размещения контингента вдали от фронта готовы, но зависят от прекращения огня. Помимо военного присутствия, гарантии безопасности будут строиться на двусторонних юридически обязывающих соглашениях и участии США в наблюдении за соблюдением перемирия.

В свою очередь в Иране подчеркнули, что Украине не поможет никакая помощь НАТО в борьбе против России.

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