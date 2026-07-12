Макрон и евролидеры снова обдумывают размещение войск на Украине

13 июля в Париже состоится встреча президента Франции Эмманюэля Макрона с лидерами «коалиции желающих». Повестка дня лидеров более 25 стран, как планируется, будет посвящена дальнейшей поддержке Украины. Об этом пишет Euronews.
На переговорах обсудят ПВО, ПРО и возможное размещение многонациональных сил на Украине после прекращения огня. Париж заявил о готовности к подобному шагу.
По данным Euronews, планы размещения контингента вдали от фронта готовы, но зависят от прекращения огня. Помимо военного присутствия, гарантии безопасности будут строиться на двусторонних юридически обязывающих соглашениях и участии США в наблюдении за соблюдением перемирия.
В свою очередь в Иране подчеркнули, что Украине не поможет никакая помощь НАТО в борьбе против России.