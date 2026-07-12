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Диетолог Русакова призвала отказаться от фруктов на завтрак

Почти все фрукты содержат кислоты, которые при попадании в пустой желудок активно воздействуют на его стенки.

Источник: Комсомольская правда

Привычка начинать завтрак свежими фруктами или стаканом сока может обернуться болью в животе, изжогой и вздутием. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Она уточнила, что почти все фрукты содержат органические кислоты, которые при попадании в пустой желудок активно воздействуют на его стенки.

«Органические кислоты могут раздражать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно если она уже повреждена», — сказала врач.

Кроме того, по ее словам, при избыточном потреблении фруктоза может не усваиваться полностью и попадать в толстую кишку, где становится питательной средой для бактерий. В результате запускается процесс брожения, следствием которого становятся вздутие, спазмы и диарея.

Life.ru предупредил, что традиция есть один и тот же завтрак годами может ударить по обмену веществ. Организм требует разнообразия уже с утра, иначе часть необходимых веществ просто не поступает.