«Позорят страну»: Санчес жестко ответил Рахою за слова о сборной Франции

Санчес разместил реакцию в социальных сетях. Он подчеркнул, что некоторые люди до сих пор определяют национальную принадлежность человека по его фамилии, месту рождения или цвету кожи. Политик противопоставил этому подходу собственную позицию, согласно которой истинная принадлежность к стране измеряется любовью к ней и трудом на ее благо.