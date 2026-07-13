«Позорят страну»: Санчес жестко ответил Рахою за слова о сборной Франции

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с резким осуждением заявления своего предшественника Мариано Рахоя, касающегося национального состава сборной Франции по футболу. Глава правительства назвал подобные высказывания позорящими страну.
Санчес разместил реакцию в социальных сетях. Он подчеркнул, что некоторые люди до сих пор определяют национальную принадлежность человека по его фамилии, месту рождения или цвету кожи. Политик противопоставил этому подходу собственную позицию, согласно которой истинная принадлежность к стране измеряется любовью к ней и трудом на ее благо.
«Не тем, кто позорит её ксенофобскими высказываниями», — заявил премьер, комментируя слова Рахоя.
Глава правительства также отметил, что в предстоящем полуфинале турнира победа должна достаться сильнейшей команде, а расизм, по его мнению, проиграет.
Поводом для разногласий стали рассуждения бывшего премьера о предстоящем матче 14 июля, в котором встретятся сборные Испании и Франции. Рахой охарактеризовал состав соперников как «потрясающий», добавив при этом уточнение — «правда, без французов». Полуфинальная встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
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