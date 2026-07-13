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Смерть Грэма* осложнила продвижение санкций против России

Politico: смерть Грэма* может сорвать новые американские санкции против России.

Источник: Комсомольская правда

Смерть американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* поставила под вопрос дальнейшее продвижение инициативы о введении санкций против энергоносителей России. Об этом сообщает Politico.

Грэм* ранее заявлял, что его инициативу о введении пошлин для стран, закупающих российскую нефть и газ, якобы поддерживает Белый дом. По данным газеты, его союзники смогут объединиться для продвижения законопроекта в память о сенаторе.

«Однако эта инициатива может оказаться в подвешенном состоянии, поскольку ее главный сторонник на Капитолийском холме ушел, а второй по значимости сторонник, Макконнелл, также отсутствует», — говорится в материале.

Ранее KP.RU сообщал, что Грэм* умер в возрасте 71 года. Причиной смерти сенатора США стала внезапная и непродолжительная болезнь. Коллеги Грэма* утверждают, что за день до смерти он чувствовал себя прекрасно.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

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