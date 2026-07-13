В МИД сделали заявление о попытках Запада «отменить» российскую культуру

«Я считаю, что именно поэтому хотят нам переписать историю, вот те, кто сносят памятники или информационно занимаются отменой, или пытаются отменить культуру, кто не давал нам, по сути, в информационном поле возможности вспоминать наших героев», — сказала дипломат.