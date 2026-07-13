Запад стремится «отменить» российскую культуру и исказить историю, чтобы лишить РФ возможности черпать в них опору и силы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.
«Я считаю, что именно поэтому хотят нам переписать историю, вот те, кто сносят памятники или информационно занимаются отменой, или пытаются отменить культуру, кто не давал нам, по сути, в информационном поле возможности вспоминать наших героев», — сказала дипломат.
При этом Захарова призналась, что иногда это у западных стран это получалось. Однако затем Россия восстанавливала историческую связь, ощущала присутствие предков и находила в себе силы.
Ранее дипломат напомнила, что Москва учитывает вовлеченность западных стран в террористические акты против нее как в дипломатическом, так и в военном планировании.
В свою очередь глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал идиотами тем, кто пытается «отменить» русскую культуру.