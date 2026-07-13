Что можно и нельзя делать 13 июля в день Двенадцати апостолов на Макушку лета

Православная церковь 13 июля отмечает Собор двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Но существует еще одно название — Макушка лета. Все дело в том, с 13 числа наступали самые жаркие дни.
Что нельзя делать 13 июля.
Не следует отказывать в помощи нуждающимся. Под запретом домашние дела. Нельзя вступать в ссоры, провоцировать конфликты. А еще 13 июля не стригли волосы.
Что можно делать 13 июля.
По традиции, в указанный день ходил на возвышенности, чтобы встретить зарю и поприветствовать лес. А еще после окончания Петрова поста угощали друг друга окрашенными в желтый цвет яйцами.
Согласно приметам, отсутствие росы утром указывает на дождь. В том случае, если кукушка долго кукует, то лето выдастся теплым и долгим.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.
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