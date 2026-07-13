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Что можно и нельзя делать 13 июля в день Двенадцати апостолов на Макушку лета

Узнали приметы и запреты на 13 июля, когда празднуют день Двенадцати апостолов.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 июля отмечает Собор двенадцати апостолов, которые были ближайшими учениками Иисуса Христа. Но существует еще одно название — Макушка лета. Все дело в том, с 13 числа наступали самые жаркие дни.

Что нельзя делать 13 июля.

Не следует отказывать в помощи нуждающимся. Под запретом домашние дела. Нельзя вступать в ссоры, провоцировать конфликты. А еще 13 июля не стригли волосы.

Что можно делать 13 июля.

По традиции, в указанный день ходил на возвышенности, чтобы встретить зарю и поприветствовать лес. А еще после окончания Петрова поста угощали друг друга окрашенными в желтый цвет яйцами.

Согласно приметам, отсутствие росы утром указывает на дождь. В том случае, если кукушка долго кукует, то лето выдастся теплым и долгим.

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