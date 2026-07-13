Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июля 2026 года

Убывающая Луна — фаза «отдачи». Сосредоточьтесь на завершении еженедельных дел, разгрузке рабочего стола и освобождении места в голове для новых свершений, которые придут после 18 июля, когда Меркурий выйдет из тени. Позвольте себе быть чуть более рассеянным и простите другим их забывчивость. Сегодня все мы немного Близнецы. Удачи вам 13 июля!