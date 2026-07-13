Что можно и нельзя делать на Собор двенадцати святых 13 июля 2026 года

В Евангелиях и Деяниях святых апостолов перечислены имена двенадцати учеников, которых Иисус Христос избрал для особого служения. В этот день Церковь вспоминает каждого из них поимённо. Это апостол Петр, который до призвания носил имя Симон и был рыбаком, получившим от Спасителя имя Кифа, что значит «камень», и ставшим первым проповедником после сошествия Святого Духа. Это его брат апостол Андрей, названный Первозванным, потому что он первым из учеников последовал за Христом, еще до того, как стал Его постоянным спутником. Это апостол Иаков Зеведеев, брат Иоанна Богослова, который вместе с братом и Петром был свидетелем важнейших событий евангельской истории, включая Преображение Господне. Это апостол и евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Спасителя, который был рядом с Ним на Тайной вечере, не оставил Учителя у Креста и стал автором четвертого Евангелия, трех посланий и Апокалипсиса. Это апостол Филипп, родом из Вифсаиды, который привел к Иисусу Нафанаила, будущего апостола Варфоломея. Это апостол Варфоломей, который также носил имя Нафанаил и был одним из первых, кто исповедал Иисуса Сыном Божиим. Это апостол Фома, прозванный Дидим, что значит Близнец, который вошел в церковную историю как ученик, усомнившийся в Воскресении, но затем горячо исповедавший веру в Господа. Это апостол Матфей, бывший мытарь, сборщик налогов, автор первого Евангелия, который оставил прибыльную должность, чтобы последовать за Христом. Это апостол Иаков Алфеев, который считается братом евангелиста Матфея. Это апостол Иуда Иаковлев, также называемый Леввеем или Фаддеем, который приходился братом Господним по плоти и был автором одного из соборных посланий. Это апостол Симон Зилот, или Кананит, который до встречи со Христом принадлежал к партии зилотов, боровшихся за независимость Израиля. И это апостол Матфий, который был избран по жребию вместо отпавшего Иуды Искариота, чтобы занять его место среди двенадцати и стать свидетелем Воскресения Христова. Каждый из этих людей был разным по происхождению, роду занятий и характеру, но всех их объединила вера во Христа и готовность идти на проповедь даже ценой собственной жизни.