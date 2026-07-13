Что можно и нельзя делать на Собор двенадцати святых 13 июля 2026 года

13 июля 2026 года — день, который в православном календаре отмечен как Собор славных и всехвальных 12-ти Апостолов, а в народной традиции носит поэтичные названия Макушка лета или Полупетр. Этот праздник следует сразу за днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, словно собирая воедино всех ближайших учеников Христа, которые после Его Вознесения разнесли слово Божие по всему миру.
Это один из древнейших церковных праздников, известный еще с IV века, когда император Константин Великий воздвиг в Царьграде храм в их честь. В этот день мы вспоминаем не только Петра и Андрея Первозванного, но и Иоанна Богослова, Фому, Матфея, Варфоломея и других — людей разного звания и судьбы, объединенных одной верой. Считается, что именно 13 июля лето достигает своего пика, и природа замирает в самой зрелой красе, а потому наши предки надевали лучшие одежды и шли гулять, празднуя середину теплого сезона.
Содержание:
Что можно делать 13 июляЧто категорически нельзя делать 13 июляПриметы погоды 13 июляИменинники 13 июляКакой сегодня праздник: 13 июля 2026 годаКто из знаменитостей родился 13 июляКакие исторические события произошли 13 июляЧто такое и как отмечают Собор 12 апостолов.
Что можно делать 13 июля.
Этот день наполнен светом, радостью и добрыми делами. Вот что стоит сделать, чтобы провести его правильно:
Начать день с молитвы и храма. В этот день особенно важно посетить праздничную Божественную литургию, поставить свечу и помолиться двенадцати апостолам о твердости духа, мире в семье и помощи в трудах. Помириться и попросить прощения. День считается идеальным для примирения. Если вы кого-то обидели или держите обиду в сердце — самое время отпустить негатив и восстановить мир. Апостолы проповедовали любовь, и ссоры в этот день особенно губительны. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парнейПровести время в кругу близких и друзей. Выходите из дома, общайтесь, ходите в гости и приглашайте к себе. Одиночество в этот день может обернуться отдалением от родных. Вечером принято веселиться, водить хороводы и радоваться жизни, знаменуя «макушку лета». Почему муж молчит после ссоры? Астрологическая диета его Луны (и как это разрушает отношения) Проявить милосердие. Откликнитесь на просьбы о помощи, раздайте угощение нуждающимся или просто подайте милостыню. Равнодушие в этот день противоречит духу праздника. Приготовить блюда из яиц. Это главная кулинарная традиция дня. Яйцо — символ жизни и солнца. Особо ценится яичница с зеленью или ветчиной, а также пироги. Яйца на Руси красили в желтый цвет, символизирующий солнечное тепло, и дарили их соседям и пастухам. Что приготовить на завтрак: простые рецептыСобрать целебные травы. Считается, что 13 июля — последний день, когда травы обладают особой силой перед тем, как лето пойдет на убыль.
Что категорически нельзя делать 13 июля.
С этим днем связано множество строгих запретов, нарушение которых, по поверьям, может навлечь беду и лишить удачи:
Нельзя ссориться, ругаться и злиться. Это самый главный запрет. Скандал в день апостолов может надолго испортить отношения и притянуть в жизнь череду неудач. Старайтесь сохранять мир и спокойствие. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНе стоит стричь волосы и ногти. Народные поверья гласят, что стрижка в этот день может «укоротить судьбу», отсечь жизненные силы и здоровье. Почему постоянная усталостьНе хвастайтесь и не ходите с грустным лицом. Хвастовство может привести к тому, что вы потеряете то, чем гордились. Уныние и плохое настроение, наоборот, притягивают новые неприятности. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе отказывайте в помощи и не избегайте гостей. Если вас позвали в гости — идите, отказ может испортить отношения. Если к вам пришли незваные гости — примите их радушно, иначе, по поверью, целый год просидите без денег. Не пейте алкоголь. Считается, что даже небольшое количество спиртного может привести к ссорам и денежным потерям. Лучше воздержаться от горячительных напитков. Не играйте в азартные игры и не рискуйте. Удача в этот день переменчива и может отвернуться от жадных и легкомысленных. Не планируйте важных дел на первую половину дня. Считается, что встречи и начинания до обеда могут провалиться. Зато вторая половина дня создана для отдыха и веселья. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026Не ложитесь спать сразу после заката. Есть поверье, что так можно «проспать» свою удачу. Как хорошо спать и высыпаться.
Приметы погоды 13 июля.
Наблюдая за природой в этот день, крестьяне предсказывали будущую погоду:
Много росы утром — к жаркому и солнечному дню. Кукушка долго кукует — лето будет теплым, а зима придет поздно. Соловей поет еще несколько дней после 13 июля — тепло задержится до самого сентября. Желтые облака на небе — к скорой грозе. Туман до обеда — к грибному августу.
Именинники 13 июля.
13 июля 2026 года — особая дата не только для всей православной церкви, но и для множества людей, которые в этот день отмечают свои именины. Праздник Собора двенадцати апостолов делает этот день особенным для носителей имен, вошедших в историю христианства как ближайшие ученики Христа.
Согласно церковному календарю, в этот день поздравления принимают обладатели имен, связанных с апостольским кругом, а также нескольких святых, чья память совпадает с этой датой. Именины 13 июля — это не просто повод для застолья, а возможность вспомнить своего небесного покровителя, его жизненный путь и подвиг веры.
Полный список именинников 13 июля.
В этот день церковь чтит память следующих святых, и соответственно, именины отмечают:
Мужские имена:
Андрей — в честь апостола Андрея Первозванного, одного из первых учеников Христа, покровителя Руси. Варфоломей — в честь апостола Варфоломея (Нафанаила), одного из двенадцати. Иван (Иоанн) — в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика Спасителя. Матвей (Матфий) — в честь апостола Матфея (бывшего мытаря) и апостола Матфия, избранного вместо Иуды Искариота. Михаил — в этот день вспоминают святых с этим именем, в том числе преподобного Петра, царевича Ордынского (в миру его звали), а также других угодников. Петр — в честь первоверховного апостола Петра, память которого продолжается со вчерашнего дня. Симон — в честь апостола Симона Зилота (Кананита).Степан (Стефан) — в честь святых, чья память приходится на этот день. Филипп — в честь апостола Филиппа, одного из двенадцати учеников. Фома — в честь апостола Фомы, который уверовал в Воскресение Господне после того, как вложил персты в раны Спасителя. Иаков (Яков) — в честь апостола Иакова Зеведеева и Иакова Алфеева, братьев Господних по плоти. Арсений, Василий, Григорий, Никон, Тимофей, Тихон — в этот день также вспоминаются святые с этими именами, чьи подвиги прославили церковь.
Женские имена:
Софья (София) — в этот день празднуют именины женщины с этим именем в честь преподобной Софии или иных святых жен, чья память совпадает с датой. Динара — встречается в некоторых списках как редкое имя, отмечаемое в этот день.
Для обладателей имен апостолов 13 июля — особенно значимый день. В народе говорили, что если именины приходятся на Макушку лета — «солнце в зените», то человеку суждено прожить яркую, насыщенную жизнь, полную света и добра. Считалось, что защита небесного покровителя в этот день особенно сильна.
Какой сегодня праздник: 13 июля 2026 года.
13 июля 2026 года — удивительная дата, которая собрала в себе сразу несколько значимых праздников: от глубоко духовных до сугубо светских и профессиональных. Этот понедельник — настоящий калейдоскоп событий, традиций и памятных дат, который может заинтересовать каждого.
Православный праздник: Собор двенадцати апостолов.
Главный духовный праздник дня — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов. Это день, когда Церковь вспоминает всех ближайших учеников Христа вместе: Петра и Андрея, Иакова и Иоанна Богослова, Филиппа и Варфоломея, Фому и Матфея, Иакова Алфеева и Иуду Фаддея, Симона Зилота и Матфия (избранного вместо предателя Иуды). Праздник установлен с древних времен — уже в IV веке император Константин Великий построил в Константинополе храм в честь двенадцати апостолов, а служба в этот день совершается по особой торжественной Минее.
Международные и необычные праздники.
13 июля мир отмечает и несколько неофициальных, но любопытных дат:
Международный день дирижера — праздник людей, которые управляют оркестром и рождают музыку движениями палочки. Международный день горных пород — день геологов, минералогов и всех, кто изучает твердую оболочку Земли. Международный день головоломки — отличный повод достать кубик Рубика (кстати, его создатель Эрнё Рубик родился 13 июля!) или разгадать сложный кроссворд.
Национальные праздники в мире.
Казахстан — День сотрудников органов национальной безопасности. Черногория — День государственности (в память о Берлинском конгрессе 1878 года).США, штат Теннесси — День Натана Форреста (местная памятная дата).Япония — праздник Обон, день поминовения усопших предков, который длится с 13 по 16 июля.
Кто из знаменитостей родился 13 июля.
Этот день подарил миру множество знаменитостей. Среди них:
Диана Вишнева — прима-балерина Мариинского театра. Валентин Пикуль — знаменитый исторический романист. Михаил Пуговкин — легендарный актер советского кино. Вадим Казаченко — певец. Анна Снаткина — актриса. Харрисон Форд — легендарный актер (Хан Соло, Индиана Джонс).Патрик Стюарт — капитан Пикар из «Звездного пути» и профессор Ксавье из «Людей Икс».Кэмерон Кроу — режиссер, обладатель «Оскара».Мурило Бенисио — бразильский актер. Эрнё Рубик — создатель культового кубика Рубика.
Какие исторические события произошли 13 июля.
1837 — королева Виктория переехала в Букингемский дворец, который с тех пор стал главной резиденцией британских монархов.
1882 — в России заработали первые телефонные станции в Петербурге, Москве, Одессе и Риге.
1897 — Гульельмо Маркони получил патент на радио.
1923 — на Голливудских холмах установили знаменитую надпись HOLLYWOOD.
1939 — Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку.
1990 — основан Центральный банк Российской Федерации.
1944 — войска Красной армии освободили Вильнюс от фашистов.
2014 — сборная Германии стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину.
Что такое и как отмечают Собор 12 апостолов.
Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых — это один из древнейших праздников Православной Церкви, который ежегодно отмечается 13 июля. Дата эта выбрана не случайно: праздник установлен сразу вслед за днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, которые почитаются 12 июля. Таким образом, Церковь собирает в единое торжество всех ближайших учеников Иисуса Христа, подчеркивая единство их служения и общую миссию распространения Евангелия по всему миру. Слово «собор» в данном контексте означает не храм или здание, а собрание, совокупность всех апостолов вместе, которых Церковь чтит в этот день как единую группу свидетелей Воскресения Христова. Это празднование имеет глубокие исторические корни, уходящие в первые века христианства, и сопровождается особыми богослужебными традициями, которые сохранились до наших дней практически без изменений.
Исторические корни и установление праздника.
Указания на празднование Собора двенадцати апостолов встречаются уже в IV веке нашей эры, что делает этот праздник одним из самых древних в церковном календаре. Именно в это время, после легализации христианства и прекращения гонений, Церковь получила возможность открыто почитать своих святых и устанавливать общецерковные торжества. Император Константин Великий, который первым из римских правителей признал христианство и прекратил преследования последователей Христа, проявил особое внимание к почитанию апостолов. По его распоряжению в Константинополе, новой столице империи, был возведен величественный храм в честь двенадцати апостолов. Этот храм стал одним из самых значимых христианских сооружений своего времени и местом особого почитания учеников Христовых. Сам император Константин, согласно церковному преданию, завещал похоронить себя именно в этом храме, среди двенадцати ковчегов с мощами апостолов, желая даже после смерти быть в их числе, пусть и как служитель, а не равный им. Именно с IV века берет свое начало традиция совершать общее празднование всем двенадцати апостолам на следующий день после дня Петра и Павла, хотя каждый из апостолов имеет и свои отдельные дни памяти в течение года. Такое соседство праздников символизирует неразрывную связь первоверховных апостолов Петра и Павла с остальным апостольским кругом и подчеркивает, что все они вместе составляют фундамент Церкви Христовой.
Кто такие двенадцать апостолов.
В Евангелиях и Деяниях святых апостолов перечислены имена двенадцати учеников, которых Иисус Христос избрал для особого служения. В этот день Церковь вспоминает каждого из них поимённо. Это апостол Петр, который до призвания носил имя Симон и был рыбаком, получившим от Спасителя имя Кифа, что значит «камень», и ставшим первым проповедником после сошествия Святого Духа. Это его брат апостол Андрей, названный Первозванным, потому что он первым из учеников последовал за Христом, еще до того, как стал Его постоянным спутником. Это апостол Иаков Зеведеев, брат Иоанна Богослова, который вместе с братом и Петром был свидетелем важнейших событий евангельской истории, включая Преображение Господне. Это апостол и евангелист Иоанн Богослов, любимый ученик Спасителя, который был рядом с Ним на Тайной вечере, не оставил Учителя у Креста и стал автором четвертого Евангелия, трех посланий и Апокалипсиса. Это апостол Филипп, родом из Вифсаиды, который привел к Иисусу Нафанаила, будущего апостола Варфоломея. Это апостол Варфоломей, который также носил имя Нафанаил и был одним из первых, кто исповедал Иисуса Сыном Божиим. Это апостол Фома, прозванный Дидим, что значит Близнец, который вошел в церковную историю как ученик, усомнившийся в Воскресении, но затем горячо исповедавший веру в Господа. Это апостол Матфей, бывший мытарь, сборщик налогов, автор первого Евангелия, который оставил прибыльную должность, чтобы последовать за Христом. Это апостол Иаков Алфеев, который считается братом евангелиста Матфея. Это апостол Иуда Иаковлев, также называемый Леввеем или Фаддеем, который приходился братом Господним по плоти и был автором одного из соборных посланий. Это апостол Симон Зилот, или Кананит, который до встречи со Христом принадлежал к партии зилотов, боровшихся за независимость Израиля. И это апостол Матфий, который был избран по жребию вместо отпавшего Иуды Искариота, чтобы занять его место среди двенадцати и стать свидетелем Воскресения Христова. Каждый из этих людей был разным по происхождению, роду занятий и характеру, но всех их объединила вера во Христа и готовность идти на проповедь даже ценой собственной жизни.
Богослужебные особенности праздника.
В день Собора двенадцати апостолов в православных храмах совершается особое богослужение, которое относится к разряду славословных и совершается по Минее — богослужебной книге, содержащей последования праздников в честь святых. Это означает, что служба имеет праздничный характер, но не достигает торжественности двунадесятых праздников, посвященных важнейшим событиям жизни Христа и Богородицы. Центральной частью богослужения становится Божественная литургия, во время которой читаются апостольские и евангельские зачала, посвященные призванию и служению апостолов. Священники на праздничной службе облачаются в светлые ризы, подчеркивающие радостный характер торжества. На утрене, которая совершается накануне вечером, поются особые песнопения, прославляющие подвиг апостолов, их труды и мученическую кончину. Особое внимание во время службы уделяется чтению житийных текстов, где рассказывается о жизни и проповеднических трудах каждого из двенадцати учеников Христовых. Верующие приходят в храм, чтобы помолиться апостолам, поставить свечи перед их иконами и подать записки о здравии близких. В некоторых храмах, особенно тех, что посвящены двенадцати апостолам или отдельным ученикам Христа, в этот день совершается особо торжественное богослужение. В Москве одним из таких мест является храм Двенадцати апостолов в Московском Кремле, где в этот день традиционно служат праздничную литургию. Священники в проповедях напоминают прихожанам о значении апостольского служения для истории Церкви, о стойкости первых учеников Христа перед гонениями и об их готовности идти в разные земли ради распространения новой веры.
Смысл и значение Собора 12 апостолов.
Собор двенадцати апостолов — это не просто историческое воспоминание о людях, когда-то живших рядом со Христом. Это праздник, который имеет глубокий духовный смысл для каждого христианина. Апостолы были первыми свидетелями Воскресения Христова, и именно их свидетельство легло в основание веры всех последующих поколений христиан. Церковь почитает их как столпов, на которых держится вся церковная жизнь. В этот день верующие вспоминают, что каждый из апостолов прошел свой уникальный путь ко Христу: кто-то был рыбаком, кто-то мытарем, кто-то, как Павел, даже гонителем христиан. Но всех их изменила встреча с Воскресшим Господом. Это напоминание о том, что вера доступна каждому человеку, независимо от его происхождения, образования или прошлых грехов. Праздник также подчеркивает важность единства Церкви. Несмотря на различия в характерах, происхождении и путях служения, апостолы были едины в главном — в своей вере и любви ко Христу. Это единство, завещанное им Спасителем, должно сохраняться и в жизни современных христиан. Собор двенадцати апостолов напоминает о миссионерском призвании каждого верующего. Апостолы не были профессиональными проповедниками, они были простыми людьми, но сила Духа Святого сделала их способными проповедовать целым народам. Это вдохновляет христиан на собственное свидетельство о вере в повседневной жизни. Кроме того, праздник обращает внимание на важность преемственности церковной традиции. Через апостолов и их учеников, которых мы называем апостольскими мужами, вера передавалась из поколения в поколение, дошла и до нас. В этот день верующие молятся апостолам о даровании им твердости веры, мудрости и сил в жизненных испытаниях, просят их о мире в семье и благополучии близких. Праздник служит напоминанием о том, что каждый христианин призван быть продолжателем апостольского дела, свидетельствуя о Христе своими словами, делами и всей своей жизнью.
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