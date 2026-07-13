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Психолог объяснил родителям что делать, если ребенок ругается матом

Психолог Чепалов: дети могут использовать мат для привлечения внимания взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Ругать ребенка за мат не только бесполезно, но иногда и вредно. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог Родион Чепалов.

«Для многих детей запретное слово становится еще более привлекательным именно потому, что вызывает сильную эмоциональную реакцию взрослых», — отметил он.

По его словам, дошкольник может просто экспериментировать со словами и не понимать смысла сказанного. Школьник использует ненормативную лексику для самоутверждения среди сверстников. А подросток может таким образом выражать протест, злость, страх или желание выглядеть старше.

При этом самая эффективная стратегия родителей — сочетание личного примера, спокойных объяснений и обучения ребенка выражать эмоции словами, пояснил специалист.

Life.ru сообщил, что руфинг привлекает подростков из-за того, что в этом возрасте мозг ищет острых ощущений, а зона контроля рисков еще не созрела. При этом высота дает мощный всплеск адреналина и дофамина.