Психолог объяснил родителям что делать, если ребенок ругается матом

Ругать ребенка за мат не только бесполезно, но иногда и вредно. Об этом «Газете.Ru» рассказал психолог Родион Чепалов.
«Для многих детей запретное слово становится еще более привлекательным именно потому, что вызывает сильную эмоциональную реакцию взрослых», — отметил он.
По его словам, дошкольник может просто экспериментировать со словами и не понимать смысла сказанного. Школьник использует ненормативную лексику для самоутверждения среди сверстников. А подросток может таким образом выражать протест, злость, страх или желание выглядеть старше.
При этом самая эффективная стратегия родителей — сочетание личного примера, спокойных объяснений и обучения ребенка выражать эмоции словами, пояснил специалист.
Life.ru сообщил, что руфинг привлекает подростков из-за того, что в этом возрасте мозг ищет острых ощущений, а зона контроля рисков еще не созрела. При этом высота дает мощный всплеск адреналина и дофамина.