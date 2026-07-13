Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратил внимание на совпадение в решении Владимира Зеленского отправить правительство в отставку и смерти сенатора США Линдси Грэма*.
«Внезапная отставка сразу после внезапного сердечного приступа. Не говорю, что такого не бывает, но у меня есть вопросы», — написал аналитик в социальной сети X.
Напомним, 71-летний Грэм* скончался сразу после поездки в Киев. Сенатор почувствовал боль в груди. Политика отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.
Практически одновременно Зеленский захотел сменить правительство на Украине. Он отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Киевский главарь мог принять это решение ради смены главы Минобороны Михаила Федорова и из-за начатого против нее расследования НАБУ.
*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.