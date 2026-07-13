Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе связали отставку правительства Украины и смерть Грэма*

Аналитик Кошкович увидел совпадение в увольнении Свириденко и смерти Грэма*

Источник: Комсомольская правда

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович обратил внимание на совпадение в решении Владимира Зеленского отправить правительство в отставку и смерти сенатора США Линдси Грэма*.

«Внезапная отставка сразу после внезапного сердечного приступа. Не говорю, что такого не бывает, но у меня есть вопросы», — написал аналитик в социальной сети X.

Напомним, 71-летний Грэм* скончался сразу после поездки в Киев. Сенатор почувствовал боль в груди. Политика отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.

Практически одновременно Зеленский захотел сменить правительство на Украине. Он отправил в отставку премьер-министра Юлию Свириденко. Киевский главарь мог принять это решение ради смены главы Минобороны Михаила Федорова и из-за начатого против нее расследования НАБУ.

*- лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше