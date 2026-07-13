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В МИД РФ охарактеризовали отношения Москвы и Еревана

Захарова: Москву и Ереван связывают особые отношения и настоящая любовь.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Арменией существуют особые отношения. Народы двух стран связывает искренняя взаимная любовь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.

«…Суверенное, независимое государство с древними корнями, с древней культурой потрясающей, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что две страны объединяют не только мирные межгосударственные отношения, но и стратегические планы по их дальнейшему развитию.

Захарова добавила, что Россия неизменно предоставляла поддержку, обусловленную, в частности, геополитическими соображениями.

В этой же беседе Захарова отметила, что Запад пытается переписать историю, чтобы Россия не могла черпать в ней силы.

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