В МИД РФ охарактеризовали отношения Москвы и Еревана

Между Россией и Арменией существуют особые отношения. Народы двух стран связывает искренняя взаимная любовь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью блогеру Ольге Благовещенской.
«…Суверенное, независимое государство с древними корнями, с древней культурой потрясающей, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории», — сказала дипломат.
Она подчеркнула, что две страны объединяют не только мирные межгосударственные отношения, но и стратегические планы по их дальнейшему развитию.
Захарова добавила, что Россия неизменно предоставляла поддержку, обусловленную, в частности, геополитическими соображениями.
В этой же беседе Захарова отметила, что Запад пытается переписать историю, чтобы Россия не могла черпать в ней силы.