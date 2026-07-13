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Депутат АдГ: Мерц должен инициировать разговор с Путиным

Замруководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен инициировать телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал в субботу, 11 июля, в интервью Bild, фрагмент опубликован на YouTube-канале издания.

Замруководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен инициировать телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал в субботу, 11 июля, в интервью Bild, фрагмент опубликован на YouTube-канале издания.

— Я хотел бы, чтобы Фридрих Мерц как канцлер Германии тоже стремился бы к разговору, — отметил Фронмайер.

Он напомнил, что последним канцлером, общавшимся с российским лидером, был Олаф Шольц. Депутат подчеркнул, что выступает против вовлечения Германии в конфликт на Украине, и добавил, что на фоне саммита НАТО складывается впечатление, будто ФРГ находится в состоянии противостояния с Москвой.

16 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Политик отметил, что Евросоюз изначально настаивал на том, что «Украина и Россия, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что лидерам Франции, Великобритании и Германии стоит задуматься о степени суверенитета своих стран. Она подчеркнула, что этот вопрос важен, поскольку выбор переговорщика от ЕС фактически зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

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