Замруководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен инициировать телефонный звонок президенту России Владимиру Путину. Об этом он сказал в субботу, 11 июля, в интервью Bild, фрагмент опубликован на YouTube-канале издания.
— Я хотел бы, чтобы Фридрих Мерц как канцлер Германии тоже стремился бы к разговору, — отметил Фронмайер.
Он напомнил, что последним канцлером, общавшимся с российским лидером, был Олаф Шольц. Депутат подчеркнул, что выступает против вовлечения Германии в конфликт на Украине, и добавил, что на фоне саммита НАТО складывается впечатление, будто ФРГ находится в состоянии противостояния с Москвой.
16 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Политик отметил, что Евросоюз изначально настаивал на том, что «Украина и Россия, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что лидерам Франции, Великобритании и Германии стоит задуматься о степени суверенитета своих стран. Она подчеркнула, что этот вопрос важен, поскольку выбор переговорщика от ЕС фактически зависит от президента Украины Владимира Зеленского.