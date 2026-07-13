Депутат АдГ: Мерц должен инициировать разговор с Путиным

16 июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Политик отметил, что Евросоюз изначально настаивал на том, что «Украина и Россия, а также Европа и Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров».