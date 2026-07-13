Стали известны самые токсичные продукты на пикнике

На пикниках недостаточная термическая обработка мяса, немытые овощи и салаты с майонезом чаще всего становятся причинами пищевых отравлений. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов.
Он уточнил, что источниками заражения становятся сырые яйца и мясо, плохо прожаренная курица, немытые овощи, загрязненная вода и грязные руки. По его словам, если внутри мясо остается сырым, патогенные микроорганизмы могут выжить и вызвать инфекцию.
Врач предупредил, что салаты с майонезом, сметаной или йогуртом быстро становятся средой для размножения бактерий, а через несколько часов на солнце они могут представлять реальную опасность.
360.ru рекомендовал приобретать в магазине готовый шашлык, упакованный на предприятии. Кроме того, не стоит покупать шашлык с белым соусом, это повышает риск отравления.