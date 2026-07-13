С 1 августа изменится начисление социальных выплат. Какие новшества ждут получателей

— Сейчас присмотр за людьми 80 лет и старше, а также детьми-инвалидами и инвалидами первой группы учитывают в пенсионный стаж по заявлению. Оно подаётся в СФР после того, как соответствующий период завершён. Со следующего года подавать заявление нужно будет с началом ухода, а затем продлевать раз в 12 месяцев, если уход длится продолжительное время. При оформлении нужно будет приложить согласие человека на осуществление присмотра за ним. Сейчас такое подтверждение требуется лишь в том случае, если ухаживающий и его подопечный проживают раздельно, — добавили в Социальном фонде России.