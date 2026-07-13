Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 4490 человек

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 4490, заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.
«Число погибших — 4490», — сказал он.
В результате землетрясения повреждения получили 856 зданий. К ликвидации последствий подземных толчков привлечены 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2422 спасателя из других стран.
Венесуэла официально выразила благодарность Российской Федерации за гуманитарную поддержку, оказанную после землетрясений.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло 1202 афтершока.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.