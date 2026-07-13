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Число пострадавших при пожаре в баре Бангкока увеличилось до 63 человек

В Бангкоке при пожаре в пабе погибли 27 человек, десятки пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В результате крупного пожара в пабе на севере Бангкока погибли как минимум 27 человек, еще 63 человека пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных властей.

«Двадцать семь человек погибли, 63 пострадали при пожаре в баре», — говорится в материале агентства.

Спасатели сообщили, что первые сообщения о возгорании поступили около полуночи в понедельник по местному времени. К моменту прибытия экстренных служб огонь уже полностью охватил здание. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Китае 28 человек погибли в результате пожара на обувной фабрике. Возгорание произошло в городском округе Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь. На место возгорания прибыли более 180 спасателей и пожарных.