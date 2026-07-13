Минздрав назвал регионы-лидеры по снижению потребления алкоголя в июне

Кроме того, лидерами по сокращению потребления алкогольной продукции на душу населения стали Ненецкий автономный округ, где потребление за год снизилось на 2,8 л чистого спирта — с 20,39 в июне 2025 года до 17,53 л в июне 2026 года. В Пензенской области разница составила 2,4 л, снизившись до 9,3 л, а в Кировской области — 2,3 л, потребление в июне 2026 года составило 10,1 л.